Мать Героя передала в дар Каширскому краеведческому музею трофеи

Жительница городского округа Кашира, Надежда Ф., передала в дар Каширскому краеведческому музею трофеи — рюкзак и каску военнослужащего ВСУ. Сделать это попросил ее сын, участник специальной военной операции, который находится за лентой с 3 декабря 2023 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мой сын принял решение пойти на защиту Родины неожиданно. И, как бы ни пыталась я его отговорить от этого, он стоял на своем решении. Мы с ним постоянно на связи. Благодаря волонтерам мы отправляем за ленту гуманитарную помощь. Трофеи он привез, когда приехал в отпуск», — рассказала Надежда Ф.

Это не первые такие экспонаты, которые передают в Каширский музей с начала специальной военной операции. Их приносят военнослужащие, их близкие, волонтеры. И в феврале 2026 года в Каширском музее вновь откроется временная экспозиция, посвященная СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.