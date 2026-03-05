Мать актрисы Светланы Ходченковой пользуется советским паспортом

Во Владимирской области в районном суде Юрьева-Польского разбирали дело по жалобе Татьяны Ходченковой на коммунальные службы. Женщина является матерью известной актрисы Светланы Ходченковой. Внимание судьи привлек необычный документ, который истица использовала для прохода в здание суда — паспорт СССР, сообщает Сайт MK.Ru .

Представитель Татьяны Владимировны пояснил журналистам, что его доверительница правомерно воспользовалась паспортом гражданина СССР для посещения судебного заседания.

Предварительно известно, что в самом начале слушания судья поинтересовался у ответчицы о происхождении советского паспорта, датированного 25 декабря 2022 года. Судья обратил внимание на необычную деталь в документе и поинтересовался, почему на нем стоит печать Министерства внутренних дел Советского Союза, которого уже не существует.

Женщина, подавшая иск, пояснила, что получила этот паспорт на законных основаниях благодаря месту своего рождения. Однако она отказалась вдаваться в подробности прямо в зале суда, заявив, что данный вопрос не относится к сути ее обращения.

Чтобы прояснить ситуацию с советским документом, журналисты связались с адвокатом актрисы Денисом Хорошиловым. Юрист напомнил, что в 2020 году в российскую Конституцию были внесены поправки, согласно которым Россия признается преемником Советского Союза и продолжателем его правовых традиций.

Мать Ходченковой изучила вопрос и пришла к выводу, что граждане, родившиеся в Советском Союзе и не оформлявшие российское гражданство через специальное заявление, юридически сохраняют статус граждан СССР. Поскольку сама она такого заявления не подавала, женщина приняла решение вернуть российский паспорт в органы МВД и оформить советский документ.

На вопрос о том, принимают ли такой паспорт без возражений, Татьяна Владимировна ответила, что окружающие действительно интересуются ситуацией и недоумевают, ссылаясь на распад Советского Союза. Однако она уверена, что никакого распада не произошло, и готова объяснять людям свою позицию. По ее словам, она настолько детально разобралась в этом вопросе, что могла бы читать лекции на данную тему.

