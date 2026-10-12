Мастерская в Химках создает бронзовые скульптуры для официальных подарков

Мастерская «Литье Дизайн Групп» в Химках выпускает скульптуры, которые МИД отправляет лидерам стран-союзников, и статуи для залов Московского Кремля. Депутат Инна Монастырская и специалисты МКУ «Малый Бизнес Химки» посетили предприятие и обсудили меры поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мастерской «Литье Дизайн Групп» работают десять человек. Коллектив создает бронзовые скульптуры, которые министерство иностранных дел передает лидерам стран-союзников в качестве официальных подарков, а также статуи для залов Московского Кремля.

Компанию в 2003 году основал почетный член Академии художеств Сергей Волков. Мастера выполняют полный цикл работ — от авторского эскиза до монтажа монумента. Предприятие выпускает бюсты, парковые скульптуры и фонтаны.

Депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская и специалисты МКУ «Малый Бизнес Химки» посетили мастерскую, чтобы познакомиться с производством и наладить прямой диалог. Участники встречи обсудили возможность создания арт-объектов для скверов Химок и проведения просветительских экскурсий для школьников и семей участников специальной военной операции.

«На производстве работают настоящие профессионалы, чьи работы признаны на высоком государственном уровне. Очень важно, что тут бережно сохраняют традиции отечественной школы и передают этот бесценный опыт через поколения», — отметила Инна Монастырская.

Специалисты МКУ «Малый Бизнес Химки» рассказали коллективу о действующих в Подмосковье программах поддержки: льготном кредитовании, грантах на развитие производства и налоговых преференциях.

Учреждение поддерживает постоянный контакт с местными производствами, консультирует предпринимателей и помогает им участвовать в региональных и федеральных программах развития. Это дает предприятиям доступ к ресурсам для модернизации и расширения деятельности.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.