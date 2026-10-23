Мастера из Шатуры создали фрагмент «Вышитой карты Подмосковья»

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Проект «Вышитая карта Подмосковья» представили 22 октября на научно-практической конференции «Сила традиций: путь к единству». Фрагмент Шатуры для общего полотна подготовили мастера Дома культуры имени А. А. Косякова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Вышитая карта Подмосковья» реализовали при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. С конца марта 2026 года над полотном работали 70 мастеров из домов культуры и центров ремесел, представлявших 56 муниципальных округов региона.

Каждый муниципалитет подготовил фрагмент в форме силуэта своей территории. Через вышивку авторы передали ее историю, природу, народные промыслы и традиции. Все части выполнены вручную в единой художественной стилистике, которая позволила сохранить самобытность территорий и целостность полотна.

Авторами шатурского фрагмента стали Елена Шмакова, Наталья Комарова и Наталья Политова — специалисты Дома культуры имени А. А. Косякова. В основу эскиза легли узнаваемые образы Мещерского края: лесные узоры, символы хвойных и смешанных лесов, озер Святого и Муромского.

Историко-промышленные элементы отразили значение Шатуры как центра торфяной промышленности и родины Шатурской ГРЭС. Традиционные орнаменты подчеркнули преемственность местных ремесел.

«Поздравляю коллег с блестящей работой», — отметил директор ДК имени А. А. Косякова Сергей Никонов.

Общее полотно объединило 56 историй муниципалитетов, показав многообразие культурного наследия Подмосковья и значение совместной работы по его сохранению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.