Мастера из Сергиево-Посадского округа представили свои работы в Царицыне

Выставка абрамцево-кудринской резьбы «Птицы, ветки, завитки, розетки» открылась в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве к 150-летию мастера Василия Ворноскова. Работы представили художники объединения «Сделано в Хотьково» из Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции показаны произведения в технике абрамцево-кудринской резьбы, включая письменный набор, созданный самим Василием Ворносковым, а также работы современных мастеров, продолжающих традиции промысла. Среди участников — Вера и Виктор Типковы, Ольга Кореневская, Галина и Николай Симанкины, Наталья и Тамара Альхимович, Василий Ермилов и Геннадий Еськин.

Инициатором проекта выступила Лариса Рапопорт — руководитель объединения «Сделано в Хотьково» и генеральный директор компании «Кластер народных художественных промыслов и ремесел».

«Для меня по-прежнему очень важно рассказывать о наших мастерах», — сказала Рапопорт.

Она подчеркнула, что мастера сохраняют традиции абрамцево-кудринского промысла и в XXI веке продолжают работать вручную, несмотря на технологические изменения.

Старший научный сотрудник музея-заповедника «Царицыно» Наталья Полонникова отметила, что такое творчество помогает сохранять национальный культурный код.

«Их творчество очень необходимо для нас как сохранение традиций, нашего национального культурного кода», — подчеркнула Полонникова.

Выставка работает в арт-пространстве кофейни «17 75» в Малом дворце музея-заповедника «Царицыно» до 21 июня. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.