Масленичные гуляния с конкурсом и мастер-классом пройдут 20 февраля в Бронницах

Праздничная программа начнется в 17:00 с игровой программы. С 17:30 до 18:30 пройдет мастер-класс «Народные узоры», где участники смогут расписать брелоки в русском народном стиле.

В 18:30 гостей пригласят на чаепитие у самовара с блинами. В рамках мероприятия также состоится конкурс рисунков «Ай да Масленица!». Для участия необходимо нарисовать работу на тему Масленицы формата А4, подписать ее в правом нижнем углу (ФИО и возраст) и принести на «Парковые вечерки» к 17:00.

Вход на мероприятие свободный. Начало праздничной программы — в 17:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.