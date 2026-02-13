Масленичные гуляния пройдут в этнопарке «Кочевник» с 21 по 23 февраля

С 21 по 23 февраля в этнопарке «Кочевник» в Сергиево-Посадском округе состоится празднование Масленицы с этнографическими экскурсиями, интерактивами и концертной программой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Празднование Масленицы в этнопарке «Кочевник» пройдет с 21 по 23 февраля в Сергиево-Посадском округе. Гости познакомятся с обрядами встречи весны у разных кочевых народов и примут участие в традиционных русских масленичных гуляниях с играми, песнями и хороводами.

В программе — этнографическая экскурсия, интерактив «Как на Руси зиму провожали», праздник наступления весны у кочевников, а также конное и огненное представления. Посетители смогут пообщаться с обитателями верблюжьей фермы и зоодвора.

На площадках парка организуют спортивные и творческие активности, мастер-классы по изготовлению соломенной весенней птички, фотозоны с костюмами кочевников и тантамаресками. Гости смогут прокатиться на снегоходе, в санях, запряженных лошадьми, на оленьих и собачьих упряжках, а также верхом на верблюде.

В меню праздника — горячие блины и блюда бурятской, монгольской и кавказской кухни. Атмосферу поддержит концерт ансамбля «Кочевник» и традиционное сжигание чучела. Начало программы — в 11:00. Подробности и билеты доступны на сайте этнопарка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.