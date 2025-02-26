«Масленичная почта» впервые откроется в Петропавловской крепости

В Петропавловской крепости 1 и 2 марта, во время праздника «Зажигай, сударыня Масленица», впервые заработает «Масленичная почта» от газеты «Петербургский дневник» . В реализации проекта участвуют сеть ресторанов «Теремок» и «Почта России».

В выходные, с полудня до шести вечера, все желающие смогут бесплатно отправить оригинальные открытки, стилизованные под блины, и поздравить родных и друзей с Масленицей. Пункт отправки будет оформлен в духе русского фольклора с элементами наивного арта — тремя большими красочно расписанными матрешками. Доставку открыток по всей стране бесплатно обеспечит «Почта России».

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что их проекты Новогодней, Литературной и Морской почты уже полюбились жителям и гостям города, поэтому в этом году было принято решение впервые организовать «Масленичную почту». Посетители Петропавловской крепости смогут не только отправить необычные открытки, но и сделать запоминающиеся снимки в фотозоне «Петербургского дневника», добавил он.

В программе праздника «Зажигай, сударыня Масленица» — сочетание традиций и современных технологий. Гостей ждет огромный блинный торт от «Теремка», этнобитбокс, четырехметровая неоновая фотозона, благотворительная ярмарка, арт-кокошники и «Тайный сударь» с сюрпризами. Одной из ключевых инноваций станет AI-зона, где каждый сможет увидеть свое изображение на огромном трехметровом экране.