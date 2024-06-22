Mash: певцы начали заранее отдавать треки на экспертизу, чтобы избежать проблем

Российские рэперы и певцы начали заранее отдавать свои новые треки на специальную экспертизу. Она проверяет композиции на возможные нарушения, сообщает Mash.

Треки отдают на экспертизу, чтобы не получить отмены концертов и избежать других неприятностей.

Три юридических центра в Москве с начала этого года организовали 28 комплексных лингвистических экспертиз 134 песен. В ходе них треки проверяли на ненормативную лексику, пропаганду наркотиков, экстремизм и все, что противоречит российскому законодательству. Также тексты оценивают сотрудники Института лингвистики РАН.

Изучение занимает примерно 2 недели и стоит около 60 тыс. рублей за 12 текстов. Процедуру оплачивают сами певцы.