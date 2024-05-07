Мария Шарапова нарядилась в «салат» на благотворительный бал Met Gala 2024

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Благотворительный бал Института костюма Met Gala 2024 прошел в музее «Метрополитен» в американском городе Нью-Йорк. На ковровой дорожке появились звезды категории А, среди которых Деми Мур, Николь Кидман, Дженнифер Лопез, Ким Кардашьян и Ирина Шейк, сообщает Starhit .

В текущем году организаторы благотворительного мероприятия назвали его Sleeping Beauties: Reawakening Fashion («Спящие красавицы: пробуждение моды»). Селебрити появились на ковровой дорожке в нарядах, над которыми трудились такие известные модельеры, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Эльза Скиапарелли и др.

Одной из первых появилась Дженнифер Лопес, которая выбрала сияющее прозрачное платье от Schiaparelli. Этим нарядом певица подчеркнула все достоинства фигуры, получив большое количество восторженных отзывов от поклонников.

Компанию Джей Ло, которая стала судьей бала, составила актриса Зендея. Девушка прошествовала по ковровой дорожке в платье от Maison Margiela. Однако в Сети раскритиковали сине-зеленый наряд и мрачный макияж актрисы.

Также многие отметили наряд российской теннисистки Марии Шараповой, прошествовшей под вспышками фотокамер в платье салатового цвета.

«Мария Шарапова немного в листе салата айсберг», — прокомментировала наряд Шараповой журналистка Ксения Собчак в своих соцсетях.

Российская супермодель Ирина Шейк прибыла на благотворительный бал в блестящем платье Swarovski. Дизайнеры и модельеры свыше 200 часов вручную расшивали наряд 84 тыс. кристаллов бренда.