Мария Машкова пообещала вернуться в Россию

Актриса Мария Машкова, проживающая в США, в день 41-летия пообещала вернуться в Россию и поблагодарила родных за поддержку, сообщает «Царьград» .

19 апреля звезда сериалов «Не родись красивой» и «Охота на гауляйтера» отметила день рождения в США. В личном блоге она опубликовала домашнее видео из детства и обратилась к близким, подчеркнув важность семьи.

«Мамочка! Спасибо, что в последние годы я особенно остро осознаю, что ты мой главный фанат. Я не представляю, как бы я справлялась с задачами этой жизни, если бы ты не была сейчас так близко и… близкой. Я тебя просто обожаю. Папа. Спасибо за жизнь. Бабуля, дедуля… Дождитесь меня… Пожалуйста», — написала Машкова.

Актриса выросла в семье Елены Шевченко и Владимира Машкова. Детство она провела с бабушкой и дедушкой под Новосибирском, пока родители учились в театральных вузах Москвы. Когда Марии исполнилось два года, родители расстались.

Елена Шевченко также живет в США. Она поддержала дочь и написала: «Я мечтала о такой дочке. Моя мечта сбылась. Я счастлива».

