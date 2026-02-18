Фото - © Пресс-служба V Форума по организации питания и пищевой безопасности в сфере гостеприимства

сегодня в 17:10

Мария Баюх выступила на форуме по пищевой безопасности в Подмосковье

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх 16 февраля приняла участие в V юбилейном форуме по организации питания и пищевой безопасности в сфере гостеприимства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Форум прошел в отеле Sheraton Skypoint Luxe и собрал ведущих экспертов туриндустрии, отельеров, рестораторов и представителей профильных учебных заведений. В церемонии открытия приняли участие ректор Московского государственного университета спорта и туризма Наталья Масягина и президент Международной ассоциации пищевой безопасности Ольга Пасько.

Ключевым событием деловой программы стало участие Марии Баюх в отраслевой сессии, посвященной эффективности операционной деятельности и развитию форматов питания в гостиницах и санаториях. Модератором дискуссии выступил исполнительный директор гостиничного холдинга «Сафмар Плаза» Константин Горяинов, а среди спикеров были ведущие управляющие и отельеры Москвы и Подмосковья.

Мария Баюх представила доклад об актуальных мерах государственной поддержки бизнеса в регионе. Участие в форуме позволило представителям министерства обменяться опытом с профессиональным сообществом и рассказать о региональных механизмах поддержки, направленных на развитие туристической привлекательности Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.