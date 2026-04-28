MARGO рассказала о питомцах и назвала себя «звездой № 1»

Певица MARGO появилась на пре-пати «РУ.ТВ 2026» в образе с заячьими ушами

Певица MARGO на пре-пати премии «РУ.ТВ 2026» рассказала о своих домашних животных и заявила, что считает себя главной звездой в любой номинации, сообщает kp.ru .

На вечеринке перед премией «РУ.ТВ 2026» MARGO появилась в черных заячьих ушах и ярком наряде. Артистка привлекла внимание гостей и пообщалась с журналистами.

Певица рассказала, что у нее живут кот, собака и попугай, и с ними «скучать точно не приходится».

«У меня попугай охотится на моего ассистента. Весна пришла, и он считает, что только один мужчина должен быть в доме», — сообщила она.

По словам MARGO, клички питомцев связаны с ее творчеством и жизнью.

«Интересно то, что моих животных я называю не просто так, а со смыслом. Мой попугай — это Гарри Уинстон, я его назвала в честь добытчика бриллиантов. И он мне добыл, кстати, вот это кольцо, которое сегодня на мне. А кота я назвала Котяра-хитяра, и появилась песня „Кукареку“. Так что называйте своих животных правильно», — рассказала артистка.

Говоря о премии, MARGO отметила, что не придает значения составу номинантов.

«Мне без разницы, кто будет в номинациях. Главное, чтобы во всех была звезда номер один», — заявила певица, имея в виду себя.

