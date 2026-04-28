Манижа вернулась в Россию и берет за выступление 1,6 млн рублей

Певица Манижа Сангин, покинувшая Россию после начала СВО, вернулась в страну и принимает приглашения на выступления. Гонорар артистки за один концерт превышает 1,6 млн рублей. Ближайшее выступление запланировано в Санкт-Петербурге, сообщает Mash .

Технический райдер певицы довольно скромен и включает воду, соки, молоко, рыбную нарезку и восемь батончиков без сахара. При этом сама Манижа продолжает выступать и на частных мероприятиях за рубежом.

О возвращении в Россию на постоянной основе заговорили не случайно: в 2025 году артистка приезжала в Москву на лечение, а сейчас начала посещать светские события. Многие связывают это решение с финансовыми трудностями, которые одолели исполнительницу в Европе.

После февраля 2022 года Манижа уехала в Таджикистан, где через соцсети собирала средства в поддержку жителей Украины. Позже она перебралась в Европу. В публичном поле фигурировали ее высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле», которые некоторые СМИ и блогеры охарактеризовали как сочувствие исполнителям теракта.

При этом официально уголовных обвинений в адрес певицы предъявлено не было.

