Мамино платье: стало известно, какие образы будут модными в 2025 году

Директор Центра развития компетенций в индустрии моды Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, член Союза дизайнеров России Светлана Костенко рассказала, какой наряд выбрать девушкам на выпускной 2025 года.

«Согласно модным трендам, все еще актуальны пайетки, люрекс и стразы. Выигрышно в праздничной атмосфере выглядят платья из ткани с металлизированной или блестящей поверхностью. По сути, они отражают эстетику цифрового мира, которая сегодня так близка молодежи», — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

Для более романтичного образа, по мнению Костенко, стоит выбирать шифон и сочетания прозрачных и плотных материалов. Стиль Ladilike также актуален в этом сезоне, он напоминает стиль Кристиана Диора.

Стиль бохо подойдет тем, кто не готов подчеркивать фигуру и хочет больше расслабленности в образе. Специалист заверила, что свободные туники в сочетании с множеством украшений станут в этом сезоне писком моды.

Также Костенко напомнила, что мода на винтаж продолжается, поэтому можно попробовать взять что-то из гардероба отца и мамы. Для актуальности к образу лучше добавить новенькие туфли и сумку.