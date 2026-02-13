Малиновская назвала Тодоренко «идиоткой» за угощение аллергика медом

Телеведущая Маша Малиновская в беседе с Газетой.ru выразила несогласие с действиями коллеги, телеведущей Регины Тодоренко, оказавшейся в центре скандала из-за случая с аллергиком. Она прямо назвала свою коллегу «идиоткой» за то, что та специально угостила медом человека, который предупредил ее об аллергии.

«Я считаю Регину идиоткой! Ее поступок — это покушение на убийство! Почему она до сих пор не забанена на ТВ, вызывает мою глубочайшую озабоченность», — заявила Малиновская.

Как отметила Малиновская, участница жюри в шоу «Маска» своим поведением, основанным на личных взглядах, могла привести к гибели человека. В связи с этим звезда шоу-бизнеса полагает, что Тодоренко грозит полная «отмена».

Шумиха вокруг Регины Тодоренко вспыхнула после эфира программы «Пожалуйста, не рассказывай!». В разговоре с ведущим она поделилась, что, несмотря на знание о аллергии на мед у приятеля, нарочно подмешала его в чай. Тодоренко верила, будто все недуги имеют психосоматическую природу, но ее выходка чуть не оборвала жизнь человеку — у знакомого возник отек Квинке.

В интернете никто не посчитал рассказ телезвезды шуткой. Пользователи обрушили на нее волну осуждения, называя бессердечной. Затем блогер Владимир Маркони встал на защиту Тодоренко и сообщил об удалении спорного выпуска.

Ранее сообщалось, что в отношении Тодоренко могли возбудить уголовное дело, если бы пострадавший, выпивший чай с медом, обратился за помощью в полицию. Данное действие можно расценить как причинение вреда здоровью.

