Лукашенко поздравил Буйнова с днем рождения

Народный артист России, певец Александр Буйнов в день своего 75-летия, которое отмечает 24 марта, получил поздравления с днем рождения от президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

«Белорусские зрители любят ваши замечательные песни, наполненные энергией и оптимизмом. Уверен, что ваше творчество и впредь будет способствовать укреплению связей между нашими народами», — обратился Лукашенко в своем поздравлении к Буйнову.

По мнению президента Белоруссии, певец абсолютно заслуженно благодаря своему труду и таланту завоевал любовь огромной аудитории.

Ранее сообщалось, что Буйнов проходит медикаментозную терапию в связи с онкологическим заболеванием. Прием специальных препаратов мог стать причиной автомобильной аварии с пострадавшей женщиной, в которую исполнитель хита «Горький мед» попал в конце февраля 2025 года. Пострадавшая отказалась от какой-либо помощи со стороны Буйнова.