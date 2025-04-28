Лучший фан-клуб, по версии Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, выбирают зрители

Меньше месяца осталось до самого грандиозного события весны: XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. По традиции одной из самых долгожданных и волнительных номинаций премии станет «Лучший фан-клуб», передает пресс-служба телеканала.

Голосование самых активных поклонников уже стартовало на странице телеканала ВКонтакте. Отдай свой голос — и стань гостем Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

«Лучший фан-клуб» — уникальная номинация, ведь в ней победа достается не только артисту, но и многочисленной армии его поклонников. У кого из звезд больше всего почитателей, кто из них самый активный и преданный — станет известно уже скоро, 21 мая в LIVE АРЕНЕ.

Отдать голос за любимого исполнителя можно на странице телеканала RU.TV во ВКонтакте. За репост голосования в сторис Вконтакте каждый участник получает возможность проголосовать еще раз и приблизить своего кумира к победе.

Также каждый проголосовавший получает шанс стать гостем Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV и выиграть билеты на церемонию.

21 мая гости LIVE АРЕНЫ и, конечно, зрители телеканала RU.TV станут свидетелями самого масштабного музыкального шоу этой весны и узнают, кому достанутся драгоценные самовары в каждой из номинаций грандиозной премии.