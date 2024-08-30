Лучшие лесники 2024 года определены в Подмосковье

Каждый год по хорошей, доброй традиции в преддверии Дня работников леса в Подмосковье проводится смотр-конкурс «Лесник года. Накануне он прошел в девятый раз, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Свое профессиональное мастерство в нем демонстрируют 19 лесничих, которые представляют все филиалы ГКУ МО «Мособллес», подведомственного Комлесхозу.

В этом году конкурс проводится на территории Виноградовского лесничества в посёлке им. Цурюпы. На нас, на Московскую область, ориентируются другие регионы, поэтому мы должны работать по олимпийскому принципу — Быстрее. Выше. Сильнее», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Участники конкурсов демонстрировали свои знания в области лесного законодательства, а также в части охраны лесов от пожаров, защиты и воспроизводства лесов.

Лесничие состязались в практических испытаниях по изготовлению деляночных столбов и искусственных гнездовий, разведению костров и тушению условных пожаров с помощью ранцевых огнетушителей и мотопомпы, а также показывали свои умения в работе с буссолью, владение техникой посадки сеянцев, с помощью глазомера определяли состав и полноту насаждения на лесном участке.

Победители конкурса «Лесник года-2024»:

I место — Александр Шабашов (Звенигородский филиал ГКУ МО «Мособллес»);

II место — Николай Гражданцев (Виноградовский филиал ГКУ МО «Мособллес»);

III место — Андрей Герасимов (Шатурский филиал ГКУ МО «Мособллес»).

Для гостей мероприятия — взрослых и детей на территории, где проходил смотр-конкурс, были организованы различные активности.

После окончания смотра все желающие — участники и гости — смогли проверить свои навыки владения ручной бензопилой и поучаствовать в соревновании на самый тонкий срез бревна. В этом состязании безоговорочную победу одержал Юрий Иконников из Бородинского лесничества. Его результат стал лучшим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.