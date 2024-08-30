Лучшие лесники 2024 года определены в Подмосковье
Каждый год по хорошей, доброй традиции в преддверии Дня работников леса в Подмосковье проводится смотр-конкурс «Лесник года. Накануне он прошел в девятый раз, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.
Свое профессиональное мастерство в нем демонстрируют 19 лесничих, которые представляют все филиалы ГКУ МО «Мособллес», подведомственного Комлесхозу.
В этом году конкурс проводится на территории Виноградовского лесничества в посёлке им. Цурюпы. На нас, на Московскую область, ориентируются другие регионы, поэтому мы должны работать по олимпийскому принципу — Быстрее. Выше. Сильнее», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Участники конкурсов демонстрировали свои знания в области лесного законодательства, а также в части охраны лесов от пожаров, защиты и воспроизводства лесов.
Лесничие состязались в практических испытаниях по изготовлению деляночных столбов и искусственных гнездовий, разведению костров и тушению условных пожаров с помощью ранцевых огнетушителей и мотопомпы, а также показывали свои умения в работе с буссолью, владение техникой посадки сеянцев, с помощью глазомера определяли состав и полноту насаждения на лесном участке.
Победители конкурса «Лесник года-2024»:
I место — Александр Шабашов (Звенигородский филиал ГКУ МО «Мособллес»);
II место — Николай Гражданцев (Виноградовский филиал ГКУ МО «Мособллес»);
III место — Андрей Герасимов (Шатурский филиал ГКУ МО «Мособллес»).
Для гостей мероприятия — взрослых и детей на территории, где проходил смотр-конкурс, были организованы различные активности.
После окончания смотра все желающие — участники и гости — смогли проверить свои навыки владения ручной бензопилой и поучаствовать в соревновании на самый тонкий срез бревна. В этом состязании безоговорочную победу одержал Юрий Иконников из Бородинского лесничества. Его результат стал лучшим.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.