Лотошинский парк пригласил всех желающих узнать его историю

Лотошинский парк культуры и отдыха приглашает всех желающих в субботу, 24 мая, узнать историю парка, прогуляться по его тенистым тропинкам, заняться творчеством и поучаствовать в решении краеведческих задач, сообщили в пресс-службе округа.

Как отметила сотрудница парка Екатерина Высоцкая, про историю парка полезно и интересно будет узнать всем — и детям, и взрослым.

«Нашему парку в этом году исполняется 200 лет, и за это время у парка была яркая и насыщенная история. В субботу наших гостей ждут исторический квест, экскурсия по парку, на которой мы покажем самые интересные его уголки, краеведческая викторина, творческая мастерская в зоне активного отдыха. Все желающие могут сделать себе аквагрим. Приходите с детьми — будет интересно и увлекательно», — рассказала Высоцкая.

Мероприятие начинается в 12.00 и продлится до 16.00

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