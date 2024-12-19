Лосинопетровцы стали Лауреатами I степени в номинации «Вокал. Сольное и ансамблевое исполнение»

Во Дворце культуры «Октябрь» в Дубне состоялся Областной открытый парафестиваль-конкурс «Добрый мир». Это мероприятие собрало более 300 инвалидов из более чем 30 округов региона, передает пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровского.

Парафестиваль направлен на развитие творческих способностей у людей с ограниченными возможностями, выявление молодых талантов и поддержку молодежи. На фестивале участники демонстрируют свои таланты и возможности в различных видах творчества, даря зрителям эмоции и вдохновение.

С гордостью сообщаем, что городской округ Лосино-Петровский был представлен талантливыми участниками, которые стали Лауреатами I степени в номинации «Вокал. Сольное и ансамблевое исполнение»:

— Кожевникова Зоя Петровна

— Вокальный ансамбль «Свердловчанка»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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