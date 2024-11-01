Лолита рассказала, как изменилась ее жизнь после «голой вечеринки»

Певица Лолита Милявская в программе «Кстати» на платформе VK Видео поделилась, что ее жизнь кардинально изменилась после скандала с «голой вечеринкой», из-за чего она столкнулась с запретами на выступления, сообщает Газета.ru .

«Вот я 7 месяцев отсидела… Поползала, вышла, и честно, было ощущение, что я с браслетом провела это время. А когда вышла, думаю: „Что мне делать? Может, мне в шансон перейти?“ Будто 7 месяцев на нарах малявы писала», — рассказала певица.

Лолита подчеркнула, что ее концерты не разрешены во всех регионах России, и особенно отметила запрет на выступления в Подмосковье. Она выразила радость, что успела провести концерт в Минеральных водах до запрета.

Кроме того, певица сравнила себя с мировыми звездами, такими как Джей Зи и Пи Дидди, заявив, что ее поступок не так значим по сравнению с этими знаменитостями, чтобы вызывать большой интерес.

Выпуск программы с ее участием вышел 1 ноября в 12:00.