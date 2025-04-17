Лобненские танцоры стали лауреатами международного фестиваля

Культура

Фото - © Администрация г.о. Лобня

Коллектив театра танца «Антре» Дома культуры «Чайка» победил в международном фестивале — конкурсе хореографического искусства «Алегриа» в Белоруссии. Образцовый коллектив театра танца «Антре» Лобни занял призовые места, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лауреаты первой степени в номинации народный танец

  • «Рассыпуха Лобненская»;

Лауреаты второй степени в номинации классический танец

  • «Вариация золотых рыбок из балета Конек-Горбунок»;

Лауреаты второй степени в номинации эстрадный танец

  • «Без маски»;

Лауреаты третьей степени в номинации народный танец

  • «Андижанская полька».

Организаторы фестиваля поздравили лобненских танцоров с блестящими выступлениями и пожелали новых побед и творческих успехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.