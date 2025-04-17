Лобненские танцоры стали лауреатами международного фестиваля
Фото - © Администрация г.о. Лобня
Коллектив театра танца «Антре» Дома культуры «Чайка» победил в международном фестивале — конкурсе хореографического искусства «Алегриа» в Белоруссии. Образцовый коллектив театра танца «Антре» Лобни занял призовые места, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Лауреаты первой степени в номинации народный танец
- «Рассыпуха Лобненская»;
Лауреаты второй степени в номинации классический танец
- «Вариация золотых рыбок из балета Конек-Горбунок»;
Лауреаты второй степени в номинации эстрадный танец
- «Без маски»;
Лауреаты третьей степени в номинации народный танец
- «Андижанская полька».
Организаторы фестиваля поздравили лобненских танцоров с блестящими выступлениями и пожелали новых побед и творческих успехов.
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