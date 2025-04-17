Лобненские танцоры стали лауреатами международного фестиваля

Лауреаты первой степени в номинации народный танец

«Рассыпуха Лобненская»;

Лауреаты второй степени в номинации классический танец

«Вариация золотых рыбок из балета Конек-Горбунок»;

Лауреаты второй степени в номинации эстрадный танец

«Без маски»;

Лауреаты третьей степени в номинации народный танец

«Андижанская полька».

Организаторы фестиваля поздравили лобненских танцоров с блестящими выступлениями и пожелали новых побед и творческих успехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.