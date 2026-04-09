Людмила Поргина рассказала, как готовится к Пасхе

«Я в обязательном порядке наведываюсь в Троице-Сергиеву лавру. Вы знаете, там пекут куличи сами монахи, я покупаю их, а потом сама дома их украшаю», — сказала Поргина.

Раньше артистка пекла куличи сама, однако теперь ей тяжело долго стоять у плиты. Особое внимание она уделяет оформлению яиц.

«Мой самый любимый момент — это украшение яиц. Я беру и куриные, и перепелиные. Крашу все разными цветами, а потом дополнительно наношу золотистую краску. И тогда яйца обретают такие благородные оттенки, будто на них настоящие изумруды и бриллианты», — сказала Поргина.

Актриса добавила, что ждет Пасху как повод собраться с родными и провести время вместе.

