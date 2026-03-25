Любовь Успенская рассказала о том, как дважды сидела в тюрьме в США

Успенская заявила, что попадала в тюрьму в США за пьянство и неявку в суд

Певица Любовь Успенская призналась, что во время жизни в США дважды оказывалась за решеткой — за вождение в нетрезвом виде и опоздание в суд, сообщает Общественная Служба Новостей .

Артистка рассказала, что впервые была арестована в США за превышение скорости в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала ее и доставила в участок.

«Я в Штатах села за руль и превысила скорость. На хвост сели копы, арестовали и привезли в участок. Посадили в одну камеру с проститутками. Те хотели у меня отобрать одежду, но я их обматерила, и они отстали от меня», — сказала певица.

По словам Успенской, второй раз она оказалась за решеткой из-за опоздания на судебное заседание. Этот вопрос удалось решить в короткие сроки, после чего артистка отправилась в гастрольный тур по Канаде.

