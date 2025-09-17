Любовь Успенская нагрубила ведущему на премии «FB Люди года 2025»

Певица Любовь Успенская приехала на премию «Люди года — 2025» от глянцевого журнала FB в плохом настроении. Она, предположительно, нагрубила ведущему мероприятия, сообщает в Telegram-канале журналистка «Алена, Блин» (Жигалова).

Успенская приехала на мероприятие с неким мужчиной, дочерью Татьяной Плаксиной и несовершеннолетней девочкой. Из-за чего произошел конфликт, никто так и не понял. Изначально стало ясно, что артистка в не очень хорошем настроении.

Ведущий представил знаменитость, но та грубо отодвинула микрофон. Тогда он попытался заговорить с девочкой, но Успенская что-то шепнула ему на ухо.

«Я сегодня пришла сюда, я не знаю, что я буду делать», — заявила певица и удалилась.