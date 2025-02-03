Любители скандинавской ходьбы в Дубне осваивают новые маршруты
Фото - © Администрация г.о. Дубна
Любители скандинавской ходьбы в Дубне осваивают новые парковые маршруты, передает пресс-служба администрации городского округа.
Для этого Парк семейного отдыха в Дубне запланировал специальные сеансы по средам и пятницам с 9:00 до 10:00, когда все желающие могут пройти по аллеям парка под руководством опытного инструктора. Перед сеансом скандинавской ходьбы запланирована разминка и инструктаж с разъяснением техники.
Для детей на этой неделе в парках Дубны пройдет множество интересных и веселых мероприятий.
В Парке на набережной имени Д. И. Менделеева в период 5,6,7 февраля с 11:10 до 12:00 приглашаем детей к активным и развлекательным занятиям:
- «Будь здоров» — укрепляем здоровье и занимаемся закаливанием
- «Игротека» — участвуем в увлекательных играх и знакомимся с новыми друзьями
- «Изучаем вместе» — открываем мир через интересные и познавательные задания.
В Парке семейного отдыха в тот же период, с 11:10 до 11:30, ждут детей на зимние активные игры:
- «Кто быстрее» — проверим ловкость и скорость участников
- «Развлекалочка» — веселые конкурсы и игры для всех
- «Это интересно» — узнаем много нового и необычного.
В субботу запланированы активные мероприятия в мастерской парка с 12:00 до 13:00.
В прошедшую субботу мастерская была посвящена интересным историям из жизни героев СВО и Великой отечественной войны.
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