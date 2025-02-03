Любители скандинавской ходьбы в Дубне осваивают новые маршруты

Для этого Парк семейного отдыха в Дубне запланировал специальные сеансы по средам и пятницам с 9:00 до 10:00, когда все желающие могут пройти по аллеям парка под руководством опытного инструктора. Перед сеансом скандинавской ходьбы запланирована разминка и инструктаж с разъяснением техники.

Для детей на этой неделе в парках Дубны пройдет множество интересных и веселых мероприятий.

В Парке на набережной имени Д. И. Менделеева в период 5,6,7 февраля с 11:10 до 12:00 приглашаем детей к активным и развлекательным занятиям:

«Будь здоров» — укрепляем здоровье и занимаемся закаливанием

«Игротека» — участвуем в увлекательных играх и знакомимся с новыми друзьями

«Изучаем вместе» — открываем мир через интересные и познавательные задания.

В Парке семейного отдыха в тот же период, с 11:10 до 11:30, ждут детей на зимние активные игры:

«Кто быстрее» — проверим ловкость и скорость участников

«Развлекалочка» — веселые конкурсы и игры для всех

«Это интересно» — узнаем много нового и необычного.

В субботу запланированы активные мероприятия в мастерской парка с 12:00 до 13:00.

В прошедшую субботу мастерская была посвящена интересным историям из жизни героев СВО и Великой отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.