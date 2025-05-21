Люберецкие студенты исполнили «Вальс Победы» на патриотической акции

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Студенты Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю. А. Гагарина приняли участие в одиннадцатой региональной культурно-патриотической акции «Вальс Победы», сообщили в пресс-службе округа.

Мероприятие прошло в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации «Патриот». В этом году акция объединила около 300 студентов из 32 образовательных организаций региона среднего профессионального образования.

«В акции приняли участие 10 студентов нашего техникума. Для них это был ценный опыт живого соприкосновения с историей, который помог им прочувствовать её глубоко и перенять невыразимую словами силу духа и патриотизм», — отметила директор техникума Ольга Клубничкина.

Она добавила, что выступления ветеранов — свидетелей тех «роковых сороковых» — и современных героев боевых действий никого не оставили равнодушными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.