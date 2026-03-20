Little Big планирует ребрендинг после переезда в США и потери популярности

Группа Little Big собирается сделать ребрендинг на фоне потери популярности после релокации в Соединенные Штаты. Илья Прусикин* и его супруга Софья Таюрская отправились в «творческий отпуск», чтобы разработать новые варианты для заработка денег, сообщает Mash .

Креативный ресурс коллектива иссяк, выходящие композиции не «выстреливают». Группе не удается вернуть бывшую популярность. Прусикин* вместе с Таюрской живут в американском Лос-Анджелесе. Пара воспитывает дочь Александру.

С концертными агентствами Little Big не сотрудничает, выступает коллектив выборочно. Корпоратив у них стоит до 50 тыс. долларов. Эта сумма намного ниже, чем была на пике популярности до переезда.

Переводить средства группа просит в криптовалюте. Райдер у коллектива весьма скромный — чай, вода, сок, пятизвездочная гостиница и билеты бизнес-класса.

Группа распалась после начала спецоперации. Некоторые музыканты остались в РФ. Прусикин* вместе с Таюрской переехали в Соединенные Штаты. После релокации у коллектива не было крупных стадионных концертов и туров.

В 2025 году группа отменила гастроли по разным странам мира. Тогда коллектив выпустил всего четыре трека.

* Признан в России иностранным агентом.

