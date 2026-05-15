Лицеисты Одинцова посетили международную выставку о Палестине

Учащиеся лицея №6 Одинцовского округа 13 мая посетили 212-ю международную художественную выставку «Палестина в наших сердцах», которая прошла в рамках фестиваля «Соборная Пасха». Директор учебного заведения получила благодарственное письмо за вклад в реализацию проекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка состоялась в рамках фестиваля заслуженной артистки России Натальи Бондаревой «Соборная Пасха» при поддержке «Императорского Православного Палестинского Общества». Проект познакомил школьников с культурными и духовными связями России и Святой Земли, а также с традициями милосердия и любви к родной земле.

В знак признания вклада в реализацию инициативы директор лицея №6 Ирина Стрижак получила благодарственное письмо «Императорского Православного Палестинского Общества» за содействие укреплению мира и развитию дружбы между народами.

Организаторы подчеркнули, что важной частью проекта стала просветительская деятельность лицеистов. По их словам, через творчество и осмысление темы школьники напомнили сверстникам и взрослым о значении исторической памяти, доброты и единства.

