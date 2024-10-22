Литературно-музыкальная композиция «История нашего Храма» прошла в Павловском Посаде

Они рассказали об истории создания храма, о тех настоятелях, которые служили в храме Вознесения Господня от его освящения и до наших дней.

«Благодаря жителям микрорайона Городок, которые прислали из своих архивов фотографии, нашли до ныне неизвестного нам настоятеля: это протоиерей Димитрий Фролов. А благодаря архивным данным — священника Василия Соболева, служившего во время войны. Проект был интересен еще и тем, что дети раскрывали новые интересные данные о тех, кто были уже известны, и история нашего храма продолжает развиваться, так как в ней еще много не раскрыто», — сказал настоятель Храма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод „Елочка“ в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.