«Литературная почта» «Петербургского дневника» будет работать на Книжном салоне

«Литературная почта» «Петербургского дневника» вновь готова к работе на одной из локаций XX юбилейного Международного книжного салона на Дворцовой площади. Тематика открыток посвящена писателям-юбилярам 2025 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Известно, что партнером проекта стала «Почта России». Главный редактор издания Кирилл Смирнов отметил, что было подготовлено пять видов эксклюзивных авторских открыток с изображениями музы блокадного Ленинграда Ольги Берггольц, Иосифа Бродского, Сергея Есенина, Александра Твардовского и Михаила Шолохова. По мнению специалиста, это знаковые авторы, юбилеи которых необходимо отметить в этом году.

Стоит отметить, что и пространство «Литературной почты» «Петербургского дневника» в этом году выполнено в новом дизайне. Известно, что на гигантском абажуре представлены Медный всадник, разводной Дворцовый мост и купол Исаакиевского собора. Рядом расположили почтовый ящик, а также фотозону и зону отдыха, чтобы жители и гости города с удобством могли заполнить свои открытки. Высота абажура достигает почти шести метров, а площадь всего общественного пространства — семь на пять метров.

«Традиционная открытка продолжает радовать людей, они с удовольствием их отправляют и получают. Открытки, отправленные из красивых исторических мест, объединяют и помогают оставаться ближе друг к другу, даже когда людей разделяют тысячи километров», — добавил директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Александр Вакуленко.

Пространство будет находиться рядом с главной сценой Книжного салона и проработает все дни с 22 по 25 мая с 13:00 до 19:00.