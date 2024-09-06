Linkin Park объявили о возвращении на сцену в обновленном составе

Основатель группы, вокалист и гитарист Майк Шинода во время стрима на YouTube сообщил о возвращении коллектива на сцену. После смерти Беннингтона в 2017 году рокеры не выступали, но теперь нашли замену солисту в лице Эмили Армстронг — одной из основательниц группы Dead Sara.

По словам Шиноды, в коллективе также новый барабанщик — Колин Бриттейн. Первый альбом Linkin Park после затишья выйдет уже 15 ноября. Пластинка будет называться From Zero, что в переводе с английского означает «С нуля».

Беннингтон ушел из жизни в 2017 году, после чего коллектив прекратил выступления. Однако в 2024 году Linkin Park заявили о выходе новой песни Friendly Fire, которая была записана еще при участии покойного вокалиста.

Американскую группу Linkin Park основали в 1996 году. Рок-коллектив много раз номинировали на музыкальную премию «Грэмми». При жизни Беннингтона группа записала семь альбомов. На сегодня в состав коллектива входят Майк Шинода (гитара, вокал), Эмили Армстронг (вокал), Колин Бриттейн (барабаны), Брэд Делсон (гитара), Дэйв Фаррел (бас-гитара) и Джо Хан (диджей).