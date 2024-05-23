Лиам Хемсворт появился в главной роли в официальном тизере продолжения «Ведьмака»

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Лиам Хемсворт предстал в роли ведьмака в дебютном тизере 4 сезона сериала

Первые кадры из дебютного тизера четвертого сезона сериала «Ведьмак» появились в Сети. Фанаты увидели нового исполнителя главной роли в культовом образе, сообщает peopletalk.ru .

Актер Лиам Хемсворт, запомнившийся многим зрителям благодаря серии фильмов «Голодные игры», заменил Генри Кавилла в роли охотника на монстров. Предыдущий исполнитель роли Геральта из Ривии покинул проект после 3 сезона.

Известно, что всего в сериале будет 5 сезонов, после чего экранная история «Ведьмака» завершится.

В новых эпизодах вместе с Лиамом Хемсвортом также снялись Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Кэсси Клэр и другие актеры.