Летом в Подмосковье пройдет фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты»

Фестиваль креативных индустрий, организованный творческим сообществом «Энтузиасты» вместе с Фабрикой1830, пройдет летом в Балашихе. Об этом сообщила идеолог творческого сообщества «Энтузиасты» Ирина Фильченкова.

Фестиваль начнется с арт-вечеринки 25 мая, за которой последует серия тематических фестивалей, на которые будет проходить открытый опен-колл.

«Фестиваль будет проходить все лето и завершится большим мероприятием в честь Дня города Балашихи в середине сентября», — рассказала Ирина Фильченкова.

Цель фестиваля — познакомить жителей с творческими инициативами города и вовлечь их в увлекательную творческую деятельность. Именно поэтому на фестивале нет гостей или зрителей, а каждый пришедший — полноценный участник процесса.

Информацию обо всех мероприятиях можно узнать на сайте творческого сообщества или в его Telegram-канале.

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