Летняя школа саксофона впервые открылась в Коломне

При поддержке Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова в Коломне впервые открылась Летняя школа саксофона.13 детей в возрасте от 9 до 16 лет со всей России приехали сюда, чтобы повысить уровень своего мастерства. сообщили в администрации городского округа Коломна.

Здесь собрались лауреаты престижных конкурсов, победители Дельфийских игр, обладатели грантов и стипендиаты Фонда Владимира Спивакова.

Занятия с саксофонистами на базе Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева проводит почетный работник культуры города Москвы Александра Петрова.

«Программа у ребят очень насыщенная: помимо индивидуальных уроков музыки, ансамбля и работы с концертмейстером, они занимаются изобразительным искусством, выезжают на пленэры с художником Анной Чичуриной. Совместно с управлением по культуре и туризму администрации округа мы подготовили для юных гостей экскурсионную программу», — рассказывает директор Алябьевской школы Юлия Сляднева.

В планах организаторов Всероссийского интенсива — дальнейшее сотрудничество с нашим городом. Вполне возможно, что практика Летней музыкальной школы для одаренных учеников станет традицией для Коломны.

Заключительный концерт юных дарований состоится в воскресенье, 18 августа, в Московском областном музыкальном колледже Коломны. Начало в 12.00, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл первую областную конференцию директоров ДК и парков. Глава региона отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.



«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.

