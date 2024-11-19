Лепс поднял ценник на выступления после слов о дорогой учебе 18-летней невесты

62-летний певец Григорий Лепс, заявивший, что учеба его 18-летней невесты в Англии бьет по кошельку, поднял ценник на выступления, сообщает SHOT .

Артист сейчас проезжает на гастроли вместе с врачом-фониатром (специалист по заболеваниям голоса и речи). Стоимость концерт Лепса с 2023 года выросла на 3 млн рублей. За часовое выступление певец берет 11 млн рублей. В исключительных случаях он также может попросить заказчика привезти его на частном самолете. В гримерке обязательно должно быть место для врача-фониатра.

Кроме того, в гримерке по требованию артиста нужно поставить вино, виски, три банки меда и аптечку, в которой должны быть спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии (рецептурные), экстракт алоэ в ампулах и персиковое масло.

Лепс не дает интервью и просит, чтобы охрана никого не пускала на сцену или в гримерку.

Ранее певец заявил, что будущим летом надеется жениться на 18-летней невесте Авроре, хотя их встречи, которые бывают только в Лондоне, и обходятся ему дорого.