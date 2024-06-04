Ленинский округ во второй раз присоединился к фестивалю «Город танцует в парках»

В парке «Апаринки» Ленинского городского округа в рамках проекта губернатора Московской области «Лето в Подмосковье» прошел II сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина, передает пресс-служба администрации городского округа.

В соревнование за лучшее место боролись 10 коллективов Ленинского округа. Победу одержал танцевальный коллектив «PDF», сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«2 июня в нашем городском округе состоялся фестиваль „Город танцует в парках“, мероприятие посетили порядка 1,5 тысяч наших жителей. Выступления 10 наших коллективов оценивали художественный руководитель, председатель жюри, заслуженный артист России Егор Дружинин, профессиональный танцор и хореограф Александр Могилёв. Лучшей танцевальной командой нашего округа стал коллектив „PDF“. Поздравляю ребят с победой!», — приводятся в сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

На главной сцене парка «Апаринки» также выступили коллективы танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс», танцевальной студии «Лоренц», эстрадно-современного танца «Карамель», театра танца «Летать», хореографической студии «Клевер» и другие юные артисты из Ленинского округа.

В концертной программе приняли участие артисты-участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Изюминкой мероприятия стал мастер-класс от приглашенного хореографа.

«Ходили на фестиваль с детьми, получили массу теплых эмоций и ярких впечатлений. Было очень жарко, приятно, что руководство парков позаботились и о бесплатной раздаче воды в этот день. После мастер-класса по танцам, мои дети тоже хотят связать свою судьбу с этим искусством. Все ребята, которые выступили сегодня на сцене, талантливые и очень запоминающиеся», — приводятся в сообщении слова жительницы Видного Карины Л.

Фестиваль продолжится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре. Подробная информация представлена на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе во «ВКонтакте».

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