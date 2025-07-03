Лекцию о раменских храмах проведет Туристско-информационный центр
Фото - © Раменский медиацентр
В преддверии Дня Крещения Руси 12 июля Туристско-информационный центр «Раменское» проведет лекцию «По храмам земли Раменской», сообщили в пресс-службе округа.
Мероприятие проводится в рамках цикла «Раменское — капелька России». Лекцию проведет аттестованный экскурсовод Мурат Галиев.
В ходе виртуального тура слушатели познакомятся с уникальной архитектурой храмов Раменского и его окрестностей. Лектор расскажет об истории и непростой судьбе этих церквей, затронет темы староверия и единоверия. Участники узнают много интересных фактов о православной традиции и ее роли в жизни современного города.
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