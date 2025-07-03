Лекцию о раменских храмах проведет Туристско-информационный центр

Мероприятие проводится в рамках цикла «Раменское — капелька России». Лекцию проведет аттестованный экскурсовод Мурат Галиев.

В ходе виртуального тура слушатели познакомятся с уникальной архитектурой храмов Раменского и его окрестностей. Лектор расскажет об истории и непростой судьбе этих церквей, затронет темы староверия и единоверия. Участники узнают много интересных фактов о православной традиции и ее роли в жизни современного города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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