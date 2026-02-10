Лекция о серии «Знамена Востока» Николая Рериха пройдет в Звенигороде 14 февраля

В Звенигородском Манеже продолжается цикл лекций, посвященных жизни и творчеству Николая Рериха. Очередная встреча пройдет 14 февраля и будет посвящена серии «Знамена Востока», созданной художником в 1924–1925 годах.

Лекцию проведет доктор искусствоведения, первый директор государственного Музея Рерихов Тигран Мкртычев. Он расскажет о 19 картинах серии, в которых Рерих обратился к образам великих мыслителей и святых Востока, подчеркивая идею духовного единения народов.

Особое внимание будет уделено работе «Магомет на горе Хира». Лектор объяснит, как эта картина отражает творческие поиски художника и расскажет историю становления пророка Мухаммеда, а также особенности отношения ислама к изобразительному искусству.

Начало мероприятия в 16:00. Возрастное ограничение — 12+.

