Легендарную гитару Кобейна за 6 млн долларов отдали Королевскому колледжу музыки

Гитара обрела известность, потому что была замечена на шоу MTV Unplugged в 1993 году. Кобейн был левшой. Инструмент специально адаптировали под эту особенность.

Экс-супруга Кобейна Кортни Лав отметила, что Martin D-18E была последней гитарой, на которой музыкант играл перед своей гибелью в 1994 году. Инструмент станет уникальной частью коллекции колледжа. В нем хранится более 1 тыс. подобного рода экспонатов.

Так, в колледже есть клавесин начала XVI века Алекссандро Трасунтино. Еще там выставлена наиболее ранняя датированная гитара. Она, предположительно, появилась в Лиссабоне в 1580-х годах.

