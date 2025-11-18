В 2025 году пьесе Антона Павловича Чехова «Чайка» исполняется 130 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Неслучайно ХХV международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел под знаком «Чайки». На фестивальной сцене этого года были представлены целых четыре творческих прочтения знаменитой пьесы.

За четверть века существования фестиваля «Мелиховская весна» на чеховской сцене пьесу сыграли свыше 40 раз.

Антон Павлович завершил работу надо одним из знаковых произведений в середине ноября 1895 года в Мелихове. В письме от 18 ноября к E. M. Шавровой-Юст он написал: «Пьесу я кончил. Называется она так: «Чайка». Вышло не ахти. Вообще говоря, я драматург неважный». Сам автор выражался, что пьеса написана «вопреки всем правилам драматического искусства».

Несмотря на то, что сценическая история «Чайки» началась с провала — первую постановку в 1896-м на сцене Александринского театра не приняли ни зрители, ни критики, — пьеса произвела настоящую революцию в мировой драматургии. Уже через два года в МХТ, поставленная К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, «Чайка» произвела фурор и вызвала восторженные отзывы театралов.

Спустя 130 лет пьеса по-прежнему актуальна и востребована у режиссеров и зрителей всего мира. Ее постановки с успехом проходят, в том числе, в Испании, Великобритании, Китае, Исландии и многих других странах. По количеству постановок произведения А. П. Чехов занимают второе место в мире после пьес В. Шекспира. Известны более 15 экранизаций «Чайки», причем только три из них были сняты в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.