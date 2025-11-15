сегодня в 20:48

«Ледовый дворец» подал в суд на театр Кадышевой из-за долга в 1,8 млн рублей

«Ледовый дворец» обратился в суд с иском против театра Кадышевой «Золотое кольцо» из-за долга в 1,8 миллиона рублей. Оказалось, что театр певицы Надежды Кадышевой не выполнил свои обязательства по договору, сообщает Telegram-канал «112» .

Основанием для обращения в суд послужил невыполненный театром договор, связанный с концертом Надежды Кадышевой, который состоялся на площадке «Ледового» в июле 2025 года.

Размер финансовых претензий, заявленных в исковом заявлении, составляет 1 млн 822 тыс. 500 рублей. Дата рассмотрения дела в суде еще не определена.

Какие именно условия договора нарушил театр Кадышевой, на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева отказалась от концертов в новогоднюю ночь. Певица хочет встретить семейный праздник со своими близкими.

