Ледовое шоу «Щелкунчик» пройдет бесплатно в Красногорске 17 января

сегодня в 19:57

Ледовый спектакль «Щелкунчик» под руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева покажут на стадионе «Зоркий» в Красногорске 17 января, вход будет свободным, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Ледовое шоу «Щелкунчик» по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана и музыке Петра Чайковского пройдет на главном стадионе Красногорска. Постановку подготовили звезды фигурного катания Татьяна Навка и Петр Чернышев, многократные чемпионы России, Европы и мира.

Зрителей ждут выступления профессиональных фигуристов, красочные декорации и праздничная атмосфера. Организатором мероприятия выступает АНО «МосОблПарк» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Показ состоится 17 января в 17:00 на стадионе «Зоркий». Вход на представление свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.