Ледовое шоу «Лебединое озеро» с Загитовой покажут в Петербурге под Новый год

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Премьера новогоднего ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» состоится в Санкт-Петербурге 26 декабря. Роль злого лебедя Одиллии в нем исполнит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, сообщает Газета.ru .

«Я согласилась, потому что мне интересен этот сложный образ, еще и отрицательный», — рассказала Загитова.

По ее словам, зрителей ждет красочная и яркая программа с полетами под куполом, вокальными партиями российских звезд эстрады и декорациями с применением 3D-технологий.

В шоу также выступят известные российские фигуристы Никита Кацалапов, Артур Гачинский и другие.

Шоу на льду по мотивам знаменитого балета Чайковского будет идти до 7 января в СК «Юбилейный».