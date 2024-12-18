Ледовое шоу «Лебединое озеро» с Загитовой покажут в Петербурге под Новый год
Алина Загитова пригласила поклонников фигурного катания на новое шоу
Премьера новогоднего ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» состоится в Санкт-Петербурге 26 декабря. Роль злого лебедя Одиллии в нем исполнит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, сообщает Газета.ru.
«Я согласилась, потому что мне интересен этот сложный образ, еще и отрицательный», — рассказала Загитова.
По ее словам, зрителей ждет красочная и яркая программа с полетами под куполом, вокальными партиями российских звезд эстрады и декорациями с применением 3D-технологий.
В шоу также выступят известные российские фигуристы Никита Кацалапов, Артур Гачинский и другие.
Шоу на льду по мотивам знаменитого балета Чайковского будет идти до 7 января в СК «Юбилейный».