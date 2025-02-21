Леди Гага сделала репост видео Ольги Бузовой под песню Abracadabra

Американская поп-звезда Леди Гага сделала репост видео Ольги Бузовой в TikTok, в котором телеведущая танцует под ее новый хит Abracadabra. Теперь Бузова надеется на потенциальное сотрудничество с Гагой, сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что ее зажигательный танец был высоко оценен певицей, и выразила желание записать совместный проект, будь то танцевальный номер или музыкальная композиция. Это признание от Леди Гаги, по словам Бузовой, помогло ей справиться с критикой недоброжелателей.

«Выкусите, хейтеры, которые не верили в мой мировой успех», — заявила Бузова.

В то же время, певица оказалась в центре скандала с Ладой Дэнс, которая обвинила ее в плагиате песни Baby tonight.

Бузова в ответ на обвинения ответила, что исполняла трек только после получения разрешения от правообладателя.