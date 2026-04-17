Лебедев признался, что не понял советскую шутку про кассету и карандаш

Дизайнер Артемий Лебедев признался, что не понял советскую шутку о кассете и карандаше во время съемок шоу «Ошуительное Хоу», сообщает «Царьград» .

Неловкая ситуация произошла в выпуске, стилизованном под викторину «Что? Где? Когда?». Команде блогеров задали вопрос из категории «Что в черном ящике?» и уточнили, что внутри находятся два предмета. Ведущий добавил, что, по мнению зумеров, один из них якобы «засовывали себе в задний проход».

Юморист Игорь Джабраилов предположил, что в ящике лежат кассета и карандаш. После этого Лебедев признался, что не понял намек.

«А я не понял шутку. Почему в Советском Союзе засовывали себе карандаш в жопу?» — спросил дизайнер.

Речь шла о распространенной в СССР практике: с помощью карандаша вручную перематывали магнитную ленту, если она выпадала из кассеты. Никакого иного смысла в сочетании этих предметов не было.

