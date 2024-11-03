Лазарев извинился за неадекватное поведение в эфире телешоу «Ну-ка, все вместе!»

В эфире возглавляющий жюри Сергей Лазарев после выступления сильной певицы Арпи Абкарян заметил, что один из 100 членов жюри Лев Рудин не проголосовал за нее, поэтому конкурсантка не смогла бы набрать 100 баллов и победить. Тогда Лазарев спрыгнул со своего места, добрался до Рудина и нажал за него кнопку. Обиженный Рудин ушел из студии. В итоге в шоу оказалось две победительницы — Дарья Храмова и Арпи Абкарян, они обе набрали по 100 баллов.

В соцсетях зрители спорят из-за поведения Лазарева, так как он нажал кнопку за члена жюри и повлиял на оценку выступления. Некоторые предположили, что трюк был срежиссирован, так как различные скандалы привлекают внимание зрителей.

Лидер жюри отметил, что с судейством Рудина одна из сильнейших участниц никогда бы не смогла победить. Кроме того, он назвал поведение члена жюри личной неприязнью, несправедливым судейством и двойными стандартами.

«Я еще в программе признался, что действовал на эмоциях и сразу извинился за форму, которой была донесена эта претензия перед экспертом, чью кнопку я нажал. Ни одного Льва Борисовича в конфликте не пострадало. Льва Борисовича вы увидите в новых выпусках вновь», — сказал певец.

Он также напомнил, что это был спецвыпуск шоу, поэтому его результаты не повлияют на шестой сезон телепередачи.