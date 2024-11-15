Лариса Долина и 17-летний Антон Панзин выступили в Нижнем Новгороде

17-летний нижегородец, Антон Панзин, в своем Telegram-канале рассказал о том, что выступил дуэтом с Народной артисткой РФ Ларисой Долиной. Концерт состоялся 13 ноября в «Юпитере», сообщает ИА «Время Н» .

«Лариса Александровна, огромное спасибо Вам за доверие! Это было невероятно!» — отметил юноша.

Молодой исполнитель из Нижнего Новгорода является восходящей звездой российской эстрады. Он занимал призовые места в различных вокальных конкурсах и фестивалях. В 2016 году он участвовал в отборе на «Детское Евровидение». В 2020 году на шоу «Лучше всех!» он заявил о своей любви к джазу и фанку. Антон выступал на таких известных площадках, как «Вегас Сити Холл» и «Крокус Сити Холл». В этом году он принял участие в музыкальном марафоне «Песни для победы» в своем родном городе.

Кроме того, в «Юпитере» в тот же день выступил хор лингвистического университета.

Программа состояла из композиций в жанрах поп и джаз, отметил на своей странице в социальных сетях бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев. По его словам, зрители тепло встречали Ларису Долину, которая выложилась на сцене на 100%.

«Спасибо, Лариса, за доставленное удовольствие зрителям-нижегородцам!» — поблагодарил артистку Лебедев.