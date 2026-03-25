Лапшин заявил, что Петербург станет VR-столицей России

Менеджер по развитию киберспорта Григорий Лапшин заявил, что Санкт-Петербург становится центром развития киберспорта и виртуальной реальности в России, сообщает RuNews24.ru .

Менеджер по развитию направления киберспорта ООО «Бизнес-Фабрика», преподаватель кафедры игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Григорий Лапшин отметил, что киберспорт уже стал частью повседневной культуры. Проводятся профессиональные турниры с крупными призовыми фондами, работают команды с тренерами и менеджерами, идут трансляции на национальных и международных платформах.

«VR-киберспорт, напротив, пока находится в начале своего пути. На данный момент виртуальная реальность скорее воспринимается как развлечение, возможность погрузиться в интерактивный мир, чем полноценная спортивная дисциплина. Но технологии развиваются стремительно, и первые VR-турниры, специализированные клубы и интерактивные платформы показывают, что будущее за этим направлением», — пояснил Лапшин.

По его словам, Санкт-Петербург активно внедряет новые технологии. В городе открываются компьютерные клубы, VR-центры и детские секции по киберспорту.

«Можно сказать, что обе индустрии развиваются быстрыми темпами, причем город становится своеобразным полигоном для экспериментов и инноваций. Киберспорт уже стал частью городской культуры, а VR только начинает находить свое место — но потенциал для стремительного роста очевиден. И, судя по динамике последних лет, Петербург готов получить статус киберспортивной и VR-столицы», — подчеркнул эксперт.

